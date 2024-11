Mattarella in Cina invita a riequilibrio import-export e investimenti Roma, 12 nov. (askanews) - "L'altra esigenza è quella di un riequilibrio nei nostri rapporti commerciali, per quanto riguarda sia il rapporto tra importazioni ed esportazioni, sia gli investimenti. Quelli italiani in Cina continuano a crescere e il governo li sostiene, mentre sono molto più bassi quelli cinesi in Italia, anche quello è un campo di riequilibrio da cercare". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell'incontro con gli imprenditori italiani a Canton, nel corso della visita di Stato in Cina. Da parte dell'Italia, ha ricordato "c'è attenzione per questo grande Paese, cresciuto in maniera vertiginosa in questi decenni e che continua a crescere, e lo vediamo anche in questa parte della Cina in questa grande area dinamica", ha aggiunto.