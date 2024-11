Mattarella in Cina, concerto su Puccini con Xi Jinping e sua moglie Pechino, 8 nov. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la sua visita di Stato in Cina, dopo l'incontro con Xi Jinping ha assistito a "Recondite Armonie - Concerto sulle opere di Puccini" al National Center for the Performing Arts a Pechino, dove, insieme alla figlia Laura, seduto accanto al presidente cinese con la moglie, ha ascoltato tra gli altri il brano principale della colonna sonora di Marco Polo di Ennio Morricone. Precedentemente al capo dello Stato è stata mostrata l'esposizione di alcuni vasi recuperati dai Carabinieri della Tutela del Patrimonio Culturale. Durante un'operazione sono stati ritrovati 56 reperti d'arte provenienti dalla Cina e sono stati restituiti alla Repubblica Popolare Cinese.