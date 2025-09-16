Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele a GazaUcraina RussiaManovra 2025 stipendiKatia Buchicchio Miss Italia
Acquista il giornale
VideoMattarella: "Il diverso da se' visto come nemico da annientare"
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Mattarella: "Il diverso da se' visto come nemico da annientare"

Mattarella: "Il diverso da se' visto come nemico da annientare"

"Sui social vengono amplificate le parole di odio"