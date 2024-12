Mattarella e Crosetto al Covi per saluti ai teatri operativi Roma, 19 dic. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Covi, il comando operativo di vertice interforze a Roma accolto dal ministro della difesa Guido Crosetto per gli auguri e i saluti ai militari dei teatri operativi in tutto il mondo.