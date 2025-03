Mattarella: dazi inaccettabili, per la pace mercati aperti Roma, 24 mar. (askanews) - "I rapporti commerciali creano collaborazione e rapporti di fiducia tra i paesi e questa fiducia garantisce la pace. I mercati contrapposti mettono in pericolo fiducia e collaborazione". Perciò "la nostra posizione è chiarissima: per la pace occorre avere mercati aperti". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia per l'anniversario dei trattati europei, all'inaugurazione del villaggio "Agricoltura E'". "I dazi creano ostacoli ai mercati, alterano il mercato, penalizzano i prodotti di qualità e questo per noi è inaccettabile ma dovrebbe esserlo per tutti", ha ribadito. "Si è dato vita alla organizzazione mondiale del commercio per commerciare in maniera leale con regole certe, non sempre si è riuscito", ha aggiunto il capo dello Stato, "ma ha fatto migliorare molti paesi. Questo sistema è indispensabile, a volte viene violato, ma la risposta non sono i dazi ma regole da rispettare e migliorare".