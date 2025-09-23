Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Mattarella con Jovanotti a Nisida: "La scuola e' il veicolo per il futuro"
23 set 2025
Mattarella con Jovanotti a Nisida: "La scuola e' il veicolo per il futuro"
Il presidente della Repubblica in occasione della cerimonia di apertura dell'anno scolastico
