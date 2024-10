Mattarella: alluvioni sono conseguenza dei mutamenti climatici Bologna, 24 ott. (askanews) - "Le alluvioni stanno colpendo queste terre con una frequenza e una intensità che non conoscevamo. Conseguenza evidente di mutamenti climatici. Ma i drammi a cui sono costrette migliaia di famiglia sono anche conseguenza di trasformazioni intervenute da decenni nei territori". Per questo "è necessario un impegno di carattere straordinario che coinvolga istituzioni e società civile, imprese e cittadini e che non sottovaluti la necessità di misure rapide di salvaguardia". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al convegno inaugurale della Biennale dell'economia cooperativa a Bologna.