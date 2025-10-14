Martedì 14 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
Video
Mattarella al Papa: no a società dominata da oligarchi o privilegiati
14 ott 2025
Mattarella al Papa: no a società dominata da oligarchi o privilegiati

Roma, 14 ott. (askanews) - "Le esprimo, Santità, la riconoscenza più alta per l'insegnamento e l'orizzonte presentati dalla Dilexi te, l'Esortazione Apostolica diffusa nei giorni scorsi, che sollecita all'indispensabile trasformazione di mentalità". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale Papa Leone XIV. "Non vogliamo arrenderci alla prospettiva di una società dominata da oligarchi o, meglio, da privilegiati, in base al censo, alla spregiudicatezza, all'indifferenza verso gli altri, che si profila rimuovendo i valori di uguaglianza, di solidarietà, di libertà". "Accanto a questi - in contrasto con tante generose iniziative, anche in Italia - vi sono fenomeni sovente mossi dalla paura dello sconosciuto, dall'arroccamento di fronte a processi strutturali di rilevanza globale che stanno modificando le nostre realtà: il cambiamento climatico, le migrazioni, lo stesso uso delle nuove tecnologie".

