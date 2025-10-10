Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Video
Mattarella ai militari in Estonia: "La vostra missione e' di grande rilievo"
10 ott 2025
Mattarella ai militari in Estonia: "La vostra missione e' di grande rilievo"

Il presidente della Repubblica incontra le forze italiane nella base di Amari