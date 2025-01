Mattarella ad Auschwitz per l'80esimo anniversario della liberazione Roma, 27 gen. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriva ad Auschwitz, in Polonia, per partecipare alla cerimonia in occasione dell'80esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio da parte delle truppe sovietiche. Alla cerimonia sono presenti re e regine, presidenti, primi ministri e dignitari di 54 paesi, assente la delegazione russa. C'è invece il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.