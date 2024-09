Mattarella ad Ampezzo per gli 80 anni della Carnia zona libera Roma, 14 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita ad Ampezzo, nella Carnia Friulana, dove ha deposto una corona di fiori al Monumento ai Caduti per celebrare gli 80 anni della Repubblica autonoma nella Zona Libera della Carnia e dell'Alto Friuli, su iniziativa dei partigiani. Ad accoglierlo il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e il sindaco di Ampezzo, Michele Benedetti.