Mattarella ad Alessandria per 30esimo anniversario dell'alluvione Alessandria, 26 nov. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ad Alessandria per il 30esimo anniversario dell'alluvione che nel 1994 colpì la città e diversi altri comuni. Il capo dello Stato, accolto dal sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dal presidente della Provincia di Alessandria Luigi Benzi, si è recato al monumento dedicato "Alle Volontarie e ai Volontari, alle Istituzioni pubbliche e private, a tutte le Forze dell'Ordine, a tutti coloro che hanno gestito l'emergenza e permesso la ricostruzione". Mattarella si trasferirà poi al Parco Carrà per la deposizione di una corona d'alloro presso il Monumento dedicato alle vittime dell'alluvione. L'ultimo appuntamento al teatro Alessandrino per incontrare le autorità e i sindaci dei comuni della provincia e delle città colpite dall'alluvione del 1994.