Mattarella accolto da Xi Jinping: "Benvenuto in Cina" Roma, 8 nov. (askanews) - Cerimonia di accoglienza nella Grande Sala del popolo di Pechino per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha incontrato il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping. "Signor presidente benvenuto in Cina", ha dichiarato Xi. Da parte sua Mattarella ha risposto: "La ringrazio molto signor presidente e sono contento di incontrarla"