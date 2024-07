Mattarella a San Paolo, terza tappa della visita in Brasile Roma, 17 lug. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a San Paolo, terza tappa della sua visita di Stato in Brasile. Il capo dello Stato ha in programma una visita al museo dell'immigrazione e all'adiacente Arsenale della Speranza gestito dal Sermig (Servizio Missionario Giovani). Nel pomeriggio incontrerà una rappresentanza della collettività italiana a San Paolo, la più numerosa del Brasile, presso l'Edificio Italia, sede del circolo italiano di San Paolo. Quindi si sposterà a Rio de Janeiro.