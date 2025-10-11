Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi Usa CinaAccordo GazaMetano AntartideGiro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
VideoMattarella a Palazzo Ducale per 35esimo Commissione di Venezia
11 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Mattarella a Palazzo Ducale per 35esimo Commissione di Venezia

Mattarella a Palazzo Ducale per 35esimo Commissione di Venezia

Milano, 11 ott. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Palazzo Ducale, a Venezia, in occasione del 35esimo anniversario della Commissione di Venezia, Organo consultivo del Consiglio d'Europa. Mattarella è stato accolto dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Alla cerimonia sono presenti anche la presidente della Repubblica di Moldova, Maia Sandu, e la presidente della Repubblica di Macedonia del Nord, Gordana Siljanovska-Davkova.