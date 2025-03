Massiccio attacco ucraino con droni nella regione di Mosca: 2 morti Roma, 11 mar. (askanews) - Un uomo di 50 anni è morto in ospedale per le ferite riportate nell'attacco con droni lanciato la scorsa notte dalle forze ucraine nella regione di Mosca. Lo ha reso noto su Telegram il governatore, Andrei Vorobyov, che aveva già riferito di una guardia giurata di 38 anni rimasta uccisa da frammenti di un drone abbattuto dalle difese aeree nel comune di Domodedovo. Nelle immagini Afp i danni causati dall'attacco ucraino con droni a un condominio di 22 piani a Ramenskoye. L'attacco a Mosca, a centinaia di chilometri dal confine con l'Ucraina, arriva prima di un previsto incontro tra alti funzionari statunitensi e ucraini in Arabia Saudita.