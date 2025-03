Mascaretti: ddl spazio apre la space economy a imprese italiane Roma, 6 mar. (askanews) - "Questo provvedimento è molto importante perché per la prima volta colma un vuoto normativo che c'era in Italia, ma che c'è anche in Europa, e regolamenta l'accesso all'economia dello spazio per le imprese private, per gli operatori italiani. Per operatori italiani, ovviamente, intendiamo operatori nazionali che operano in Italia, operatori italiani che operano all'estero ed operatori stranieri che opereranno in Italia quindi corresponsabilità anche per lo Stato italiano". Lo ha spiegato Andrea Mascaretti, deputato di Fdi e relatore del ddl Spazio, dopo l'approvazione del ddl, che ora passerà all'esame del Senato, da parte dell'aula della Camera. "Introduciamo - ha proseguito Mascaretti - l'obbligo di una assicurazione" e delle "autorizzazioni, ovviamente obbligatorie, per poter accedere allo spazio, ma viene anche creato un fondo per l'economia dello spazio, un piano nazionale per l'economia dello spazio. Quindi va tutto nella direzione di consentire e aiutare le aziende italiane ad accedere alla space economy, molto utilizzata dalle aziende nordamericane e a cui si cominciano ad affacciare anche altre imprese". "Sono convinto - ha concluso - che l'approvazione di questa legge in Italia favorirà anche l'approvazione di una legge europea, quindi l'accelerazione che abbiamo dato in Italia servirà anche per accelerare l'Europa in questa direzione".