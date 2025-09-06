Marzotto: Armani un grandissimo imprenditore e un galantuomo Milano, 6 set. (askanews) - "Un grandissimo imprenditore, prima di tutto un uomo che conosceva i processi e l'industria" e un "galantuomo". Così Matteo Marzotto, presidente di MinervaHub, ha ricordato Giorgio Armani, arrivando alla camera ardente per dare l'ultimo saluto al celebre stilista. "Un uomo concreto di grandissima competenza di azienda di processi - ha aggiunto - per 50 anni ha saputo mantenere coerente il suo stile sempre rinnovandosi".