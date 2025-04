Marocco, imponente marcia pro-palestinese: stop alla guerra Rabat, 7 apr. (askanews) - Imponente marcia per le strade di Rabat, in Marocco: decine di migliaia di persone hanno manifestato contro il conflitto nella Striscia di Gaza, con Israele che ha ripreso l'offensiva contro Hamas dopo un cessate il fuoco durato settimane. La più grande protesta pro-palestinese organizzata nella capitale marocchina da mesi è stata indetta dalla coalizione dominata dagli islamisti del partito Giustizia e Sviluppo. I manifestanti sono stati accompagnati da canti e suoni di tamburi mentre marciavano lungo il viale Mohammed V della città, vicino al Parlamento. Hanno sventolato bandiere, tra cui una con l'immagine del capo di Hamas ucciso in un attcco, Yahya Sinwar. I bambini hanno portato sudari bianchi macchiati di rosso per simboleggiare le migliaia di giovani vittime uccise nel territorio palestinese durante il conflitto. L'esercito israeliano ha ripreso l'offensiva a Gaza il 18 marzo scorso: da allora, secondo il ministero della Sanità palestinese, gestito da Hamas, sono state uccise più di 1.330 persone.