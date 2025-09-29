Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Regionali Valle d'AostaSciopero treni 3 ottobreFlotilla oggiElezioni MoldaviaSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
VideoMarmomac 2025, nasce la joint venture 'Hima Soul'
29 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Marmomac 2025, nasce la joint venture 'Hima Soul'

Marmomac 2025, nasce la joint venture 'Hima Soul'

Verona, 29 set. (askanews) - Il marmo accompagna da sempre la storia dell'architettura e del design, e oggi continua a essere al centro di un mercato globale in crescita, stimato in oltre 40 miliardi di dollari nel 2024 e previsto in ulteriore aumento nei prossimi anni. È in questo contesto che nasce Hima Soul, joint venture presentata a Verona in occasione di Marmomac 2025. Stefano Ghirardi, AD di Marmi Ghirardi, ha dichiarato: "Questa partnership ci vede protagonisti per lo sviluppo di mercati internazionali. Credo che dal primo giorno i riscontri siano molto positivi, abbiamo ricevuto sin da subito grandi interessi". Il progetto prende vita dall'incontro tra tre grandi realtà: Marmi Ghirardi, azienda italiana con oltre ottant'anni di esperienza; Shangyue Mining, operatore cinese con vaste riserve e capacità produttive e Qamar El-Muneir, realtà saudita che porta visione strategica e respiro internazionale. "In questo momento è prematuro parlare di progetti futuri, ma stiamo pensando ad un'industria 2030/2035 grazie anche all'avvento delle ultime tecnologie come l'AI e le nuove tecniche di lavorazione", ha aggiunto Stefano Ghirardi. L'iniziativa ha come obiettivo quello di mettere in dialogo competenze e culture differenti con al centro una pietra naturale di origine himalayana, apprezzata per purezza e uniformità. Hima Soul vuole così proporsi come un percorso di collaborazione che unisce mercati e visioni diverse, con uno sguardo rivolto al futuro del settore della pietra naturale.