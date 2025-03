Mark Carney ha prestato giuramento come primo ministro del Canada Ottawa (Canada), 14 mar. (askanews) - Mark Carney ha prestato giuramento come primo ministro del Canada con una cerimonia di giuramento davanti alla Governatrice Generale, assumendo la guida di un paese scosso dalla rottura delle relazioni con gli Stati Uniti dopo il ritorno al potere del presidente Donald Trump. L'ex banchiere centrale di 59 anni è stato eletto leader del partito liberale domenica in sostituzione di Justin Trudeau, che ha annunciato le sue dimissioni agli inizi di gennaio, dopo quasi dieci anni da capo del governo. Mercoledì ha affermato che Ottawa è pronta a collaborare con Washington sulla questione del commercio e dei dazi e che è pronto a incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al momento opportuno.