Marina Salamon e l'importanza della formazione a OSA 360 Milano, 12 nov. (askanews) - Due giorni ricchi di ospiti e incontri a Osa 360 2024, grande occasione di conoscenza e collaborazione per chi fa impresa, con circa 2.000 imprenditori al Superstudio Maxi di Milano pronti ad ascoltare i grandi ospiti invitati dall'organizzatore Mirco Gasparotto. Fra questi, anche Marina Salamon, la Presidente di Alchimia Spa, intervenuta nella mattinata di sabato 9 novembre per sottolineare l'importanza della formazione. La curiosità e l'interesse vivo per migliorarsi non dovrebbero mai mancare secondo Salamon, anche per adattarsi alle tante novità che il mercato ha riservato negli ultimi decenni: "Lo scenario dell'imprenditoria italiana è cambiato radicalmente negli ultimi 20 anni. I mercati sono globalizzati: ci sono possibilità infinite, ma anche difficoltà superiori e penso soprattutto alle piccole imprese e all'artigianato, che sono stati alla base dello sviluppo italiano del secolo scorso. Poiché gli scenari mondiali, europei e anche italiani sono così diversi e lo saranno ancora di più nei prossimi 10 anni, abbiamo il dovere di formarci. Anche perché, al di là dell'età anagrafica, si può essere vecchi già da piccoli, soprattutto se non si è in grado di gestire la realtà. Questo si riflette sulle nostre vite, ma anche sul destino delle imprese e di tante famiglie".