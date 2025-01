Marina messicana costruisce un campo per migranti vicino confine Usa Matamoros, 23 gen. (askanews) - I soldati della Marina messicana hanno allestito un campo temporaneo in un campo sportivo nella città di confine di Matamoros, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesse di espellere "milioni e milioni" di immigrati senza documenti. Secondo la Marina, il campo è stato costruito appositamente per i messicani. Il Pew Research Center stima che nel 2022 4 milioni di messicani vivono negli Stati Uniti senza permesso di soggiorno.