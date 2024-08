Mariah Carey a Capri, passeggiata con la pioggia e calda accoglienza Capri (Na), 19 ago. (askanews) - Passeggiata serale a Capri, sotto una leggera pioggia, per Mariah Carey, tornata sull'isola per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la famiglia. La pop star americana è da sempre innamorata di Capri, dove si è recata più volte e in passato ha inciso anche un album; è arrivata con il suo yacht accompagnata dai figli e dal suo staff, accolta calorosamente dagli abitanti. Le titolari di un negozio le hanno dato il benvenuto con la scritta sulla vetrina "Welcome to Capri" e, passandoci davanti, Carey ha ricambiato con un sorriso e un saluto. Tanti i turisti e i fan che le hanno scattato foto mentre passeggiava per le vie e arrivava in piazzetta, nonostante il maltempo. Dopo il passaggio sotto la famosa torre dell'orologio, Mariah Carey si è recata per la cena al ristorante Villa Verde.