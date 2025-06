Mare, Pecoraro: Mediterraneo sia plastic free Roma, 12 giu. (askanews) - "La sfida di disinquinare il mare, di evitare questa vergogna delle plastiche che arrivano ovunque è una sfida fondamentale. In quindici anni siamo riusciti a sviluppare moltissime iniziative e ad evitare moltissime dispersioni di plastiche e di inquinanti. Ma occorre fare molto di più e con una forte attività di comunicazione. Questa è la sfida ecodigital, e presentiamo anche un video fatto anche grazie all'IA, che vuole essere un elemento di comunicazione, di educazione ambientale nelle scuole, nelle famiglie e attraverso i media. Dobbiamo pretendere di avere un Mediterraneo Plastic Free e l'Italia deve diventare paese guida della campagna plastic free in tutto il Mediterraneo". Lo ha sottolineato il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, in occasione del lancio della XV edizione della campagna Mediterraneo da Remare promossa da Fondazione UniVerde in collaborazione con Fondazione Marevivo, con l'adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, con il prestigioso patrocinio di UNEP/MAP, in collaborazione con Federazione Italiana Canoa e Kayak e con campaign partner Almaviva.