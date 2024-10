Mare Group continua a innovare: ricerca e acquisizioni per crescere Milano, 29 ott. (askanews) - Nata 23 anni fa, ancora con la voglia di fare ricerca e sperimentare. Mare Group dal Sud lavora nell'ingegneria digitale: mille clienti, tra grandi e piccole imprese, 350 dipendenti in 16 sedi sparse in 4 nazioni. Dal 2019 sono state 11 le acquisizioni per "scalare l'offerta e crescere nel mercato", sottolinea il presidente Marco Bellucci che a maggio ha suonato la campanella in Piazza Affari per il primo giorno di quotazione in Borsa. "Noi ci occupiamo di ingegneria digitale, con l'obiettivo di sviluppare tecnologia, servizi e progetti per il mondo dell'industria, sia delle grandi imprese che delle Pmi. Uno degli elementi distintivi del gruppo, probabilmente il vero Dna, sono gli investimenti in ricerca e sviluppo. Abbiamo completato nella nostra storia decine di programmi e abbiamo collaborazioni attive con università ed enti di ricerca, sia in Italia che all'estero. E attraverso queste collaborazioni abbiamo avuto la possibilità di sviluppare progetti tecnologici complessi con le università che con le grandi imprese". I numeri confermano il percorso di crescita: la semestrale è stata chiusa con ricavi in crescita del 7%, con l'Ebitda balzata del 44%. Utile netto di mezzo milione di euro. Chiari gli obiettivi anche sul futuro. "La cosa più importante è che nel primo semestre del 2024, anche grazie alla quotazione in Borsa siamo riusciti ad anticipare la conclusione della maggior parte degli investimenti innovativi che avevamo previsto per il 2024. Continuerà il percorso di crescita per linee esterne e continuerà la nostra strategia di ampliamento di offerta tecnologica e copertura mercati. Sono già avviate una serie di operazioni straordinarie di acquisizioni che verranno dettagliate nelle prossime settimane". Tutto con un'attenzione alla sostenibilità. Il gruppo è partner del laboratorio Esg di Intesa Sanpaolo e conferma la volontà di proseguire con la gestione sostenibile del modello di business.