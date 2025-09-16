Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele a GazaUcraina RussiaManovra 2025 stipendiMatteo FranzosoMiss Italia
Acquista il giornale
VideoMarco Rubio: "Pochi giorni per un accordo tra Israele e Hamas"
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Marco Rubio: "Pochi giorni per un accordo tra Israele e Hamas"

Marco Rubio: "Pochi giorni per un accordo tra Israele e Hamas"

Il Segretario di Stato americano indica il Qatar come unico mediatore possibile