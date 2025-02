Marco Rubio in Arabia Saudita per colloqui con funzionari russi Riad, 17 feb. (askanews) -Il Segretario di Stato americano Marco Rubio incontra il capo della diplomazia saudita, il principe Faisal bin Farhane, a Riad, durante la seconda tappa del suo primo tour in Medio Oriente dall'insediamento del presidente Donald Trump. Durante la visita sono previsti incontri con alcuni funzionari russi, che fanno seguito alle telefonate fra Donald Trump e Vladimir Putin prima e Volodymyr Zelensky poi.