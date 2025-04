Marco Petralia e l'uso strategico dell'AI Roma, 1 apr. - Analista ed ex ingegnere informatico, Marco Petralia aiuta imprenditori e aziende ad implementare soluzioni di AI concrete ed efficaci. Il web e la stampa parlano molto di lui per la rivoluzione tecnologica. L'AI è il fattore chiave che distingue le aziende di successo da quelle destinate a scomparire. "Non è una semplice automazione", dice Petralia. "Ma una completa ridefinizione dei processi decisionali".