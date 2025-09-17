Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tassi FedGreta Thunberg FlotillaMattia FurlaniFedez SinnerKate e Melania TrumpSciopero per Gaza
Acquista il giornale
VideoMarche, Bonaccini: Ohio? Titoli di giornale, si vota qui
17 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Marche, Bonaccini: Ohio? Titoli di giornale, si vota qui

Marche, Bonaccini: Ohio? Titoli di giornale, si vota qui

Pesaro, 17 set. (askanews) - "Le Marche sono l'Ohio italiano? Sono valutazioni che vanno bene per i titoli dei giornali, si vota in questa regione come si vota in altre sei regioni.. in due terzi delle quali governiamo noi". Lo ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini parlando con i giornalisti a Pesaro alla manifestazione a sostegno di Matteo Ricci. "Siamo impegnati in ogni regione per provare a vincere" e "il vero test nazionale non si farà tanto su quante regioni vinte ma su quanti voti si sono spostati" ha concluso.