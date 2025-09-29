Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piano Usa GazaElezioni MarcheRegionali Valle d'AostaMissili TomahawkFlotilla oggiSciopero treni 3 ottobre
Acquista il giornale
VideoMarche, Acquaroli: determinati a continuare il lavoro, governo vicino
29 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Marche, Acquaroli: determinati a continuare il lavoro, governo vicino

Marche, Acquaroli: determinati a continuare il lavoro, governo vicino

Ancona, 29 set. (askanews) - "Voglio ringraziare tutta la coalizione e la classe dirigente che è stata unita e coesa intorno alla sfida di una terra". Lo ha detto Francesco Acquaroli, riconfermato governatore delle Marche, parlando al suo comitato elettorale dopo la vittoria su Matteo Ricci. "E' stata una campagna elettorale molto intensa, bella, e soprattutto mi fa piacere che intorno alla coalizione dei 5 anni precedenti si siano unite più di una forza civica, belle energie della società civile - ha aggiunto - che hanno dato un bel contributo. Un ringraziamento a tutta la classe del governo che in questi anni ha dato giusto ascolto alla nostra regione, ha saputo essere a fianco dei nostri territorio. Simo determinati a continuare il lavoro che è stato iniziato" .