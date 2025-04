Mapplethorpe oltre gli stereotipi: fotografia e libertà radicale Venezia, 10 apr. (askanews) - Robert Mapplethorpe è stato un grande fotografo, uno di quelli che sanno cogliere il senso del loro tempo e che diventano rapidamente creatori dell'immaginario collettivo, andando al di là di ogni possibile etichetta o definizione limitativa. Le Stanze della Fotografia a Venezia gli dedicano una grande retrospettiva, prima tappa di un progetto che coinvolgerà anche Milano e Roma, e che racconta Mapplethorpe fin dagli esordi con i collage. Per poi allargarsi all'intera carriera del fotografo. "Tutti questi lavori - ha detto ad askanews Denis Curti, curatore della mostra e direttore delle Stanze della Fotografia - che sono i fiori, i ritratti, le statue, gli autoritratti, Lisa Lyon, Patti Smith. li ha fatti tutti contemporaneamente, li ha portati avanti per vent'anni, li ha portati avanti per tutta la sua carriera. L'aspetto che mi ha molto colpito, e credo che questa mostra riesca in qualche modo a darne conto, era l'idea di una grande consapevolezza di ciò che Mapplethorpe voleva raccontare. Grazie alla disponibilità della fondazione Mapplethorpe siamo riusciti a creare degli abbinamenti visivi che non si erano mai visti". Il capitolo veneziano, intitolato "Le forme del classico", esplora la volontà di creare vere e proprie sculture attraverso le fotografie, calandosi allo stesso tempo profondamente nella realtà del suo presente attraverso i propri soggetti. E poi c'è un talento per il ritratto che è talmente spiccato da sembrare invisibile, come se scomparisse. A restare sono i volti immortalati, per i quali spesso il ritratto di Mapplethorpe diventa l'immagine con cui ricordiamo quei personaggi. La mostra veneziana è inoltre una presa di posizione sul modo in cui interpretiamo la figura e il lavoro del fotografo americano. "C'è un elemento che per me è fondamentale ribadire - ha detto ancora il curatore - ed è che questa mostra vuole spostare l'attenzione nei confronti di Mapplethorpe dal fotografo della provocazione e della pornografia, che è lontanissima dalla sua idea, per parlare di un fotografo professionista, che lavorava per clienti privati, lavorava per i giornali e che lavorava tutti i santi giorni nel suo studio fotografando e stampando". E anche sulle "appropriazioni" del lavoro di Mapplethorpe, alle Stanze della Fotografia hanno le idee chiare: "Non voleva essere il paladino di niente - ha concluso Denis Curti - non era un militante. Lui faceva il suo lavoro e raccontava la sua vita. Questo stupido e banale e scontato cliché per cui Robert Mapplethorpe è un fotografo della provocazione secondo me sta negli occhi di chi guarda, non sta in queste fotografie". Questo aspetto è molto interessante, perché se si concede un minimo di spazio al ragionamento sulla meta fotografia ecco che possiamo immaginare che sia la mostra a osservare noi e il modo in cui guardiamo ai fenomeni artistici e culturali e a quanti limiti a volte andiamo a costruire, insieme alle definizioni troppo spesso semplicistiche e riduttive. La fotografia di Mapplethorpe sembra invece superarli i limiti, nel segno di una libertà radicale che resta il messaggio più forte e, questo sì, sovversivo, della mostra. (Leonardo Merlini)