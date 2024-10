Manovra, Tajani: più tagli Irpef e rinvio sugar tax se ok concordato Genova, 25 ott. (askanews) - "Forza Italia chiederà in Parlamento un'ulteriore riduzione dell'Irpef e un nuovo rinvio dell'entrata in vigore della sugar tax. Assolutamente sì. Tutte queste cose le chiederemo dopo che saranno noti i dati del concordato preventivo, il 31 di questo mese. Se ci saranno buoni risultati, certamente insisteremo affinché la manovra possa essere migliorata nella direzione di una riduzione della pressione fiscale da ogni punto di vista. Quindi aliquote Irpef quella mediana in riduzione da 35 al 33 per cento allargando la base fino a 60mila euro, rinvio della sugar tax e altre riduzioni di tasse inutili per cercare di alleggerire la pressione fiscale": lo ha detto il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, a Genova a margine della consegna di aiuti umanitari per Gaza al World Food Programme. "Tutto ciò che serve a ridurre la pressione fiscale per noi è fondamentale. Faremo di tutto per ridurre le tasse il più possibile, questo è l'obiettivo, è l'obiettivo di questa manovra, è l'obiettivo di Forza Italia che continua a vigilare affinché in questo paese si paghino meno tasse, perché pagare meno tasse significa favorire la crescita", ha spiegato. "Come continueremo a insistere sulla necessità di ridurre il costo del denaro. Mi auguro che la BCE abbatta il costo del denaro e con coraggio continui a tagliare, magari quando si può di 0,50 punti percentuali e non di 0,25", ha concluso.