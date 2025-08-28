Giovedì 28 Agosto 2025
Accedi
Sussidiarietà contro sussidi
Maurizio Sacconi
Video
Abbonamento mensile:
2 € al mese
Sorteggio Champions
Montagne russe Cinecittà
Chiusura forum Phica
Pensioni settembre 2025
Influenza Australia
Città
Menù
Speciali
Video
Ultim'ora
Ricerca
Menu
Acquista il giornale
Accedi
Video
Manovra, Tajani: "L'obiettivo e' far diventare ceto medio i poveri"
28 ago 2025
WhatsApp
Facebook
X
Print
Quotidiano Nazionale
Video
Manovra, Tajani: "L'obiettivo e' far diventare ceto medio i poveri"
Manovra, Tajani: "L'obiettivo e' far diventare ceto medio i poveri"
Il vicepremier dopo il Cdm: "Puntiamo soprattutto alla riduzione della pressione fiscale"
WhatsApp
Facebook
X
Print
© Riproduzione riservata
In evidenza
Tananai si racconta ai microfoni di Soudcheck
Guarda il video