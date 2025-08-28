Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
28 ago 2025
Manovra, Tajani: "L'obiettivo e' far diventare ceto medio i poveri"

Il vicepremier dopo il Cdm: "Puntiamo soprattutto alla riduzione della pressione fiscale"