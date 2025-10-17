Venerdì 17 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Attentato RanucciTrump ZelenskyRendimenti Btp ValoreBrigitte BardotSinner Alcaraz
Acquista il giornale
VideoManovra, Meloni: prima casa è sacra, la escludiamo dal calcolo Isee
17 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Manovra, Meloni: prima casa è sacra, la escludiamo dal calcolo Isee

Manovra, Meloni: prima casa è sacra, la escludiamo dal calcolo Isee