Venerdì 5 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mondiali Volley ItaliaRiccardo PozzobonIsraele GazaSinner Us OpenMostra del cinema Venezia
Acquista il giornale
VideoManovra, Bombardieri: "Disponibili a discutere proposte per piu' soldi in busta paga"
7 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Manovra, Bombardieri: "Disponibili a discutere proposte per piu' soldi in busta paga"

Manovra, Bombardieri: "Disponibili a discutere proposte per piu' soldi in busta paga"

"Vediamo cosa proporra' il governo, auspichiamo detassazione aumenti contrattuali"