Mannarino incanta l'Europa con il suo primo tour internazionale Barcellona, 20 mag. (askanews) - Mannarino ha incantato l'Europa con il suo primo tour internazionale, un progetto organizzato e prodotto da Vivo Concerti, Vigna PR e Concerto Music. Attualmente al lavoro sul nuovo disco di inediti, il cantautore - considerato uno degli artisti italiani di maggior valore, erede della grande tradizione di autori come Paolo Conte e Fabrizio De André - ha intrapreso un nuovo viaggio musicale con European Tour 2025, che lo ha portato ad esibirsi per la prima volta in alcuni dei club più importanti d'Europa. Con una scaletta che attraversa la sua discografia (dall'album del debutto Bar della Rabbia all'ultimo V, passando per Supersantos, Al monte e Apriti Cielo), il tour europeo ha offerto al pubblico un viaggio musicale ricco di intensità e identità: un'estensione naturale del percorso artistico di Mannarino, che attraverso la cifra originale del suo lavoro, una rigorosa ricerca musicale e testi intrisi di poesia, si è affermato come modello non omologato per le nuove generazioni. La tournée - che vede Mannarino sul palco accompagnato da uno straordinario quartetto con Alessandro Chimienti (chitarre), Lavinia Mancusi (violino e cori), Vincenzo Lato (percussioni) e Marco Bardoscia (basso) - ha preso il via il 5 maggio al Razzmatazz di Barcellona (sold out), proseguendo il 6 maggio al Sala Villanos di Madrid (sold out), il 7 maggio al Jerusalem Club di Valencia (sold out), il 9 maggio a La Marbrerie di Parigi (sold out), il 12 maggio al TivoliVredenburg di Utrecht (sold out), il 13 maggio al VK di Bruxelles (sold out), il 14 maggio all'O2 Shepherd's Bush Empire di Londra, una delle sale da concerti iconiche della capitale britannica, il 16 maggio al CBE Ehrenfeld di Colonia (soldout) e il 17 maggio al Volkshaus di Zurigo.