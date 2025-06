Manifestazione per Gaza, Ricciardi (M5S): qui contro la disumanità Roma, 7 giu. (askanews) - "Siamo qui per chi vuole manifestare per l'umanità contro la disumanità, quello che sta accadendo oggi a Gaza è uno scempio, una vergogna che la nostra epoca si porterà dietro per sempre, la risposta di questa piazza è molto importante". Così Riccardo Ricciardi (M5S) in piazza Vittorio a Roma prima della partenza del corteo per Gaza.