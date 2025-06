Manifestazione per Gaza, Orlando: spero cresca mobilitazione e sdegno Roma, 7 giu. (askanews) - Da questa manifestazione mi aspetto che "cresca la mobilitazione, lo sdegno e la condanna nei confronti dell'attività criminale del governo Netanyahu che ha approfittato del silenzio complice del governo italiano, dell'Europa e degli Usa". Così l'europarlamentare ed ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, in piazza a Roma alla manifestazione per Gaza in partenza da piazza Vittorio. "La reazione al 7 ottobre non può essere un genocidio - ha aggiunto - ora basta. Occorre liberare il popolo di Israele da quest'ondata antisemista; il più grande nemico del popolo israeliano nel mondo è Netanyahu che sta infliggendo una serie di stati d'animo e rabbia nei confronti del popolo ebraico".