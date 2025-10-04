Manifestazione per Gaza a Parigi, sostegno al popolo palestinese
Parigi, 4 ott. (askanews) - Centinaia di persone hanno manifestato nei pressi di Place de la République a Parigi a sostegno del popolo palestinese al grido di "free Palestine". In tutta Europa si moltiplica la mobilitazione per Gaza, mentre l'esercito israeliano continua le operazioni militari nella Striscia di Gaza nonostante gli appelli di Donald Trump a cessare immediatamente i bombardamenti, in seguito al si condizionato del movimento islamista Hamas a rilasciare tutti i prigionieri.