Manifestazione a Roma contro l'antisemitismo dopo i fatti di Amsterdam Roma, 11 nov. (askanews) - Manifestazione contro l'antisemitismo a Roma dopo quanto accaduto ad Amsterdam dove è scattata una caccia all'ebreo contro i tifosi dei Maccabi. Il presidio, convocato dall'associazione Setteottobre, si è tenuto in largo di Torre Argentina. "Basta con al violenza sugli ebrei. Non è possibile che gli ebrei trovino maggioresicurezza in Israele, che è bombardata a nord e sud. Questa è una cosa non più tollerabile", ha dichiarato Stefano Parisi dell'associazione Setteottobre.