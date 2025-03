Manfredi: oggi cabina regia Bagnoli per ultimi progetti bonifica Roma, 12 mar. (askanews) - "Nella cabina di regia per Bagnoli (a Palazzo Chigi) saranno approvati gli ultimi progetti di bonifica e si definiranno dei passaggi molto importanti sugli usi temporanei e sulla definizione delle priorità di intervento anche per la costruzione di nuovi insediamenti. Stiamo procedendo con grande velocità facendo passi in avanti importanti". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commissario straordinario per Bagnoli, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni, per il piano contro il degrado nelle periferie previsto dal dl Caivano bis.