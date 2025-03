Manfredi: con piano periferie 50-60 mln per interventi Napoli Roma, 12 mar. (askanews) - "E' stato l'incontro di chiusura del piano" per le periferie "che verrà presentato in Consiglio dei ministri, un incontro molto produttivo. Per quanto riguarda Napoli lo abbiamo concordato e arricchito passo passo insieme al commissario Ciciliano. Tutto procede nei tempi e nei modi giusti con una completa condivisione". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni, per il piano contro il degrado nelle periferie previsto dal dl Caivano bis. E' previsto, ha precisato, "un uso di poteri commissariali per alcuni interventi su aree periferiche, Scampia e Secondigliano, in cui ci sono condizioni critiche con delle risorse aggiuntive. Noi abbiamo messo a disposizioni 20 milioni come Comune e città metropolitana, ci saranno poi fra 30 e 40 milioni che verranno dal decreto".