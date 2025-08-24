Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
VideoMaltempo sulla Riviera Romagnola, lettini "volati" sugli alberi a Rimini
24 ago 2025
Maltempo sulla Riviera Romagnola, lettini "volati" sugli alberi a Rimini

Su quelli rimasti in piedi fra le decine che sono caduti, schiacciate diverse auto