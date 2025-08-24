Domenica 24 Agosto 2025
Le misure che servono
Raffaele Marmo
Maltempo sulla Riviera Romagnola, De Pascale: "Aperte tutte le spiagge"
24 ago 2025
Quotidiano Nazionale
Video
Maltempo sulla Riviera Romagnola, De Pascale: "Aperte tutte le spiagge"
Maltempo sulla Riviera Romagnola, De Pascale: "Aperte tutte le spiagge"
Il governatore: "Grazie all'impegno degli operatori per ripristinare le attivita'"
