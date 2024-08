Maltempo Sicilia, affonda barca a vela a Porticello (Palermo)

Il forte maltempo che ha colpito la Sicilia all'alba di lunedì 19 agosto ha affondato una barca a vela di 50 metri a Porticello, in provincia di Palermo. Al momento sono in corso le ricerche di sei dispersi, altre 15 persone sono state tratte in salvo dalle motovedette della guardia costiera. Il corpo di un uomo, che risultava tra i dispersi, è stato recuperato.