Maltempo nelle Marche, case evacuate dopo l'esondazione dei canali Falconara Marittima, 19 set. (askanews) - Il maltempo sta provocando grossi disagi anche nelle Marche dove sono stati portati a termine oltre 90 interventi di soccorso dai vigili del fuoco per i danni. Nelle immagini dei Vigili del Fuoco le operazioni insieme con il personale dell'Arma dei Carabinieri a Castelferretti, frazione di Falconara Marittima (AN), per evacuare diverse abitazioni minacciate dall'acqua.