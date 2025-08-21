Maltempo nel Nord e Centro-Italia, oltre 400 interventi Vigili del Fuoco Milano, 21 ago. (askanews) - Un'ondata di maltempo ha colpito il Nord e il Centro dal Nord al Centro, interrompendo bruscamente il caldo e creando diversi danni. Dal tardo pomeriggio di mercoledì i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 430 interventi in Lazio, Toscana, Liguria, Veneto, Marche ed Emilia-Romagna, Lombardia principalmente per soccorrere persone in difficoltà, danni provocati dall'acqua e alberi pericolanti o caduti. Allagamenti e forti piogge si sono registrati a Milano, nel Veneziano, lungo la costa tirrenica tra La Spezia, Lucca, Prato, Grosseto e Pistoia, tra Pesaro Urbino e Rimini e nel Padovano. Nelle immagini il lavoro delle squadre a Villafranca Padovana (PD), insieme a Mestrino, Limena e Vigonza tra i comuni della provincia più colpiti dal maltempo. Criticità anche a Roma dove la forte pioggia e le violente raffiche di vento hanno sradicato piante, fatto cadere rami e insegne. Le zone maggiormente interessate sono state Sud-Est e sulla fascia costiera, da Fregene a Ostia.