Maltempo nel messinese, partita la conta dei danni dell'alluvione Messina, 3 feb. (askanews) - Sono più di 100 gli interventi effettuati dai vigili effettuati nella provincia di Messina a causa del maltempo che ha colpito la zona domanica. Squadre sono intervenute per soccorrere alcuni automobilisti bloccati nei sottopassaggi, frane, danni d'acqua e dissesti La situazione più difficile ad Orto Liuzzo e in località San Saba: a causa della tracimazione dei torrenti in zona, sono stati soccorsi con il gommone dei soccorritori fluviali alluvionali dei vigili del fuoco alcuni nuclei familiari bloccati dall'acqua nelle abitazioni. E' partita la conta dei danni di questa nuova violenta ondata di maltempo che in poche ore ha riversato moltissima pioggia andando a ingrossare fiumi e torrenti e provocando frane e smottamenti.