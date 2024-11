Maltempo nel catanese, strade allagate come fiumi per nubifragio Catania, 13 nov. (askanews) - Una violenta ondata di maltempo sta colpendo la provincia di Catania. Nelle ultime sei ore nella zona sono caduti 350mm di pioggia, che vanno ad aggiungersi a quelli già piovuti negli ultimi cinque giorni. Veri e propri nubifragi con strade trasformate in fiumi provocando enormi danni e forte preoccupazione. Dalle prime ore del mattino si registrano allagamenti, disagi alla viabilità stradale e persone in difficoltà nelle proprie abitazioni o auto in provincia di Catania, in particolare nei comuni di Torre Archirafi, Riposto, Giarre, Acireale, Aci Sant'Antonio. Oltre 70 gli interventi svolti finora dai vigili del fuoco, intervenuti anche con un mezzo anfibio. Nella frazione Altarello soccorse 4 persone, tra cui 2 con disabilità, bloccate ai piani bassi della loro casa allagata per l'esondazione di un corso d'acqua.